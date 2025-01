Trampa administrācijā darbosies 13 miljardieri - lūk, kas par viņiem jāzina

Lindu Makmahonu Tramps izraudzījies izglītības sekretāra amatam. Makmahona iedzīvojās turībā, kad kopā ar savu vīru Vinsu Makmahonu nodibināja sporta izklaides uzņēmumu, kas vēlāk tika pārdēvēts par "World Wrestling Entertainment Inc.". Makmahona uzņēmumu vadīja no1980. līdz 2009. gadam. Uzņēmuma vērtība 2024. gadā pārsniedza 3 miljardus ASV dolāru. Aizvadītajā gadā Linda no sava vīra izšķīrās un patlaban nav skaidrs kā un vai notikusi bijušo laulāto mantas šķiršana. Linda Trampa pirmajā pilnvaru termiņā strādāja par ASV Mazo uzņēmumu administratori un vadīja domnīcu "America First Policy Institute", kas savāca miljoniem dolāru ASV prezidenta vēlēšanām.