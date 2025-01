Nodomi bija daudz ļaunāki - izmeklētāji noskaidrojuši patiesos Krievijas "ēnu flotes" kuģa plānus

Naftas tankkuģis "Eagle S" tika aizturēts 2024. gada 26. decembrī - dienu pēc tam, kad Baltijas jūrā tik sabojāts "Estlink 2" elektrokabelis starp Igauniju un Somiju. Somijas robežsargi kuģi pavadīja uz Porkkalas piekrasti. To tur aizdomās par kabeļa bojāšanu, tīši velkot enkuru pa dibenu. Pēc "Financial Times" datiem, tankkuģis zem Kuka salu karoga pārvadājis naftu no Krievijas uz Ēģipti. Laikraksts to dēvē par Krievijas "ēnu flotes" kuģi, kas piedalās Krievijas naftas pārvadāšanā.