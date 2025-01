Austrijā politiskā krīze: kanclers Nēhammers atkāpjas, valdības izveide paliek neskaidra

Parlamenta vēlēšanās septembrī visvairāk balsu izcīnīja galēji labējā Brīvības partija (FPÖ), bet pārējās partijas atteicās ar to sadarboties. ÖVP un SPÖ iepriekš Austrijā valdījušas kopā, taču septembrī ievēlētajā parlamentā tām ir minimāls vairākums - 92 no 183 deputātu vietām. To daudzi uzskatīja par pārāk mazu rezervi, un abas partijas centās iesaistīt "Neos".