Kamēr Tramps kāro nopirkt Grenlandi, tā apsver iespēju atdalīties no Dānijas

Egedes paziņojums izskanējis pavisam drīz pēc jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa atkārtoti paustās vēlmes nopirkt Grenlandi no Dānijas, ko viņš jau bija paudis savas pirmās prezidentūras laikā no 2017. līdz 2021. gadam, šoreiz uzsverot, ka Grenlandes iegūšana ASV ir “absolūta nepieciešamība”. Tramps jau 2019. gadā izteicās par iespējamo Grenlandes iegādi, izraisot Dānijas premjerministres Metes Frederiksenas asu reakciju, šo ideju nodēvējot par "absurdu" — to Tramps uztvēra kā apvainojumu un atcēla savu valsts vizīti Dānijā.