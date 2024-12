Populārā Ēģiptes kūrortā haizivs uzbrukusi diviem tūristiem

Kā liecina neatkarīgais Haizivju pētniecības institūts, pēdējo 10 gadu laikā Sarkanajā jūrā no haizivs uzbrukumiem gājuši bojā četri cilvēki. Pēdējais gadījums tika novērots 2023. gada jūnijā netālu no Hurgudas, kad haizivs nāvējoši uzbruka 24 gadus vecam vīrietim no Krievijas.