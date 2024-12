Melnajai jūrai draud viena no lielākajām ekoloģiskajām katastrofām

Jūrā varēja iekļūt aptuveni puse degvielas no tankkuģiem. Aptuveni 4,3 tūkstoši tonnu mazuta un naftas produktu tiek izlieti Kerčenas šauruma ūdeņos no diviem tankkuģiem, vakar ziņoja ekologi no "Greenpeace". "Diemžēl tanki [tvertnes ar degvielu] gan tur, gan tur ir bojāti. Aptuveni 1,5 tūkstoši tonnu mazuta izplūda no tankkuģiem," TASS sacīja Krievijas zinātņu akadēmijas Jūras hidrofizikas institūta pētījumu distancēto metožu vadītājs Sergejs Staņičnijs, komentējot datus no satelītiem.