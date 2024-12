Londonas bārā pēc incidenta arestē monarhu rezidences darbinieci; Bakingemas pils uzsāk izmeklēšanu

Kā vēsta britu mediji, policija ieradusies pēc izsaukuma Viktorijas ielas bārā "All Bar One", kas atrodas netālu no pils, otrdien ap pulksten 9 vakarā pēc ziņas, ka viens no apmeklētājiem sasitis glāzes un mēģinājis uzbrukt iestādes darbiniekam. Bārā šajā brīdī notika iepriekš organizēta pils darbinieku Ziemassvētku ballīte, kurā piedalījās ap 50 cilvēku, raksta "Sun".