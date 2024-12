Serbijas prezidents apsūdzējis Rietumus centienos gāzt viņa valdību. "Es nebēgšu kā Asads!"

Vučičs apgalvo, ka protesti, kuros iesaistījušies arī studenti, tiek finansēti no Rietumiem ar mērķi gāzt viņu un viņa valdību. "Ja viņi domā, kas es esmu Asads un kaut kur aizbēgšu, es to nedarīšu," sacīja Vučičs. Viņš paziņoja, ka tuvākajās dienās un nedēļās "detalizēti atklās, cik daudz naudas pēdējo četru gadu laikā tika samaksāts, lai iznīcinātu Serbiju" un padarītu to par vasaļvalsti, "kas pati nepieņem lēmumus un pati neizvēlas savu nākotni, bet gan spiesta klausīt un kalpot kādam citam".