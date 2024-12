"Mammu, mani ved likvidēt!": pēc "specoperācijā" karojošā dēla zvana Krievijas iedzīvotāja viņu atrod morgā. Dēls bija pametis okupantu karaspēka daļu

“Gazeta.ru” vēsta, ka Maksims ar māti sazinājās oktobrī. Krievijas sarīkotajā asiņainajā karā Ukrainā viņš nokļuva no kolonijas, kur izcieta 2018. gadā saņemto 10 gadu un 3 mēnešu ieslodzījumu par sintētisko narkotiku pārdošanu. Līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju viņš parakstīja šā gada jūnijā. Vasaras beigās viņš konfliktējis ar daļas komandieri, un kopā ar pieciem citiem okupantu karavīriem aizbēdzis no daļas un slēpies īrētā dzīvoklī Doneckā. Kaut gan māte esot pierunājusi dēlu atgriezties daļā, viņus savāca kara policija, pēc tam dēls piezvanījis un teicis, ka viņu vedot “likvidēt”, savukārt savai draudzenei izteicies, ka no viņa izspiež 4 miljonus rubļu (37,9 tūkstoši eiro), “ja viņš grib dzīvot”.