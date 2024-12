Jaunā dzīve Krievijā: diktators Asads, viņa britu sieva un bērni visas bagātības aizved uz Maskavu

Asada radinieki, Makhlufi, kuru vadībā ir viņa tēvocis Mohameds Makhlufs, jau sen tiek uzskatīti par otro bagātāko un nozīmīgāko ģimeni Sīrijā pēc Asadiem un viņiem ir ievērojami aktīvi Krievijā. Lai izvairītos no desmitiem miljonu dolāru nonākšanas Sīrijā pilsoņu kara laikā, ģimene iegādājās vismaz 18 luksusa dzīvokļus kompleksā "City of Capitals", kas atrodas Maskavas spožajā debesskrāpju rajonā, ziņoja "Financial Times".