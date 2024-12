1980. gada olimpiāde Maskavā: kā komunisms uz brīdi piekāpās Rietumiem

Vēl no Somijas ieveda "KOFF" alu skārdenēs – tāds iepakojuma veids šaipusē bija kaut kas jauns. Interesanti, ka arī padomju rūpniecība par godu olimpiādei mēģināja apgūt skārdeņu alus ražošanu, taču diezgan neveiksmīgi. Proti, vispirms par apmēram miljonu dolāru Rietumvācijā iegādājās skārdeņu pildīšanas iekārtu (leģenda vēsta, ka tas noticis pārpratuma pēc, jo vispār bijis domāts pirkt pudeļu pildīšanas iekārtu), bet pēc tās atvešanas atklājās, ka neviens padomju uzņēmums neražo skārdeņu izgatavošanai piemērotu metālu. Tādēļ tika noslēgts līgums par skārdeņu piegādi ar Japānu, taču te gaidīja vēl viens pārsteigums – japāņu skārdenes nebija savietojamas ar vācu iekārtu. Tādēļ beigu beigās tomēr atrada kādu vietējo rūpnīcu, kas spēja izgatavot kaut ko attāli līdzīgu. Bundžu vāciņiem piemērotu metālu padomju rūpniecība tā arī nespēja izgatavot, to nācās iepirkt Vācijā. Taču tad parādījās nākamā problēma: bundžas iekšieni vajadzēja pārklāt ar speciālu laku, lai metāls nebojātu alus garšu, bet šādas lakas izstrāde prasīja daudz laika. Problēmu kalnu vainagoja padomju alus rūpnīcu nespēja ražot pasterizētu alu, bet "dzīvo" pildīt skārdenēs nebija lielas jēgas – bundžu galvenā sūtība bija tieši spēja alu glabāt ilgu laiku, taču ar nepasterizēto tas nebija iespējams. Rezultātā par dārgu naudu (60 kapeikas bundža pret 15–20 kapeikām parastajam pudeļu alum) pircējs saņēma ne pārāk garšīgu alu, kurš turklāt ātri bojājās. Nav brīnums, ka tūlīt pēc olimpiādes padomju bundžiņu alus no tirdzniecības pazuda.