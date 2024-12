Vai viegli būt prezidentam Dienvidkorejā? Stāsts par valsti, kur prezidentus regulāri gāž vai ietupina aiz restēm

1974. gada 15. augustā Nacionālajā teātrī, kur viņš uzstājās ar runu par godu Dienvidkorejas atbrīvošanas no Japānas koloniālās virskundzības 29. gadskārtai, uz viņu šāva kāds 22 gadus vecs jaunietis, nāvīgi ievainojot viņa sievu, bet apšaudē ar apsargiem lodes rikošetā tika nogalināta kāda skolniece. Pēc tam, kad viņa mirstošo sievu nonesa no skatuves, Paks turpināja uzrunu, pēc tam savāca sievas mantas un devās prom. Par spīti ārstu pūlēm, viņa sieva nomira slimnīcā tās pašas dienas vakarā. “Es sajutos, it kā būtu zaudējis visu pasaulē. Viss kļuva par nastu un es pazaudēju savu drosmi un gribasspēku. Kopš tā laika ir pagājis gads. Un šī gada laikā es vienatnē slepus raudāju tik daudz reižu, ka nevar saskaitīt,” viņš rakstīja dienasgrāmatā gadu pēc sievas nāves, kā rakstīts 1997. gadā izdotajā Dona Oberdorfera grāmatā “Divas Korejas”. Slepkavam piesprieda nāvessodu un pakāra 1974. gada 20. decembrī.