Dīvainākās un šokējošākās Jaungada sagaidīšanas tradīcijas visā pasaulē

* Austrālijā gadu mijas svinības īpaši neatšķiras no Eiropā pierastās, vienīgi ar to atšķirību, ka tās kā jau dienvidu pasaulē notiek vasaras svelmē. Tāpēc jārēķinās, ka Jaunais gads būs jāsvin ne tikai kopā ar ķenguriem, bet arī to nāksies sagaidīt pludmalē. Tā kā „zaļais kontinents” nav bagāts ar egļu audzēm, tad tur ar svētku mantiņām un spožajām virtenēm tiek rotāts mirtes koks.