Peidžeru eksplozijas Libānā: ko pasaule no tā mācījusies?

"Hizbollah" spēks vienmēr bijušas raķetes, laikrakstam "The New York Times" norādīja Kārnegija Melona Stratēģiju un tehnoloģiju institūta direktore Odrija Kurta Kronina, piebilstot, ka pēdējos gados "Hizbollah" ar Irānas atbalstu pats ražo precīzi vadāmo raķešu dzinējus. Lai gan Izraēlas pretgaisa aizsardzības sistēma "Iron Dome" ir apbrīnojami precīza, neviena sistēma nav 100% droša. Kad tiek palaists liels daudzums raķešu un dronu, kāds no tiem noteikti izlauzīsies cauri. 19. oktobrī "Hizbollah" palaists drons trāpīja Izraēlas premjerministra Bendžamina Netanjahu privātmājai Izraēlas ziemeļos, tālu no Libānas robežas. Premjerministrs tobrīd tur neatradās.