Kā izriet no "Uzvaras plāna", Kijiva nepiekrīt nedz atteikumam no iestāšanās NATO, nedz atteikumam no savām teritorijām. "Financial Times" vienlaikus rakstīja, ka Ukrainas varas iestādes realitātē apspriež formālu (bet ne juridisku) atteikšanos no teritoriju atgūšanas militārā ceļā apmaiņā pret iestāšanos NATO un garantijām.