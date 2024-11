"Krievijas robežas ir tur, kur tā dabū pa zobiem" – Reinis Pozņaks par kara realitāti Ukrainā

Uz jautājumu, ar ko uzņēmēja domāšana atšķiras no politiķa domāšanas, Pozņaks atbild: “Ja domā, ka uzņēmējam nauda stāv pāri visam, tad es neesmu uzņēmējs. Man šķiet, ka tā ir īstermiņa domāšana. Kaut gan, kā saka daudzi eksperti: karš ir bizness. Pieļauju, ka tā tas arī beigsies – Tramps pateiks: gribat par Ukrainu rūpēties, maksājiet. Eiropai ir jābūt spējīgai piedalīties tajā visā un jābeidz skumjām acīm skatīties uz Ameriku cerībā, ka tā visu atrisinās. Ja Eiropa nopirks no Trampa bruņojumu, tas būtu visvienkāršākais risinājums. Bet Tramps kā biznesmenis vienā brīdī varētu pateikt: labi, dodam Ukrainai to, ko viņiem vajag, bet kurš par to maksās? Franču un vācu politiķi saka, ka naudu jau varētu atrast, tā nebūtu problēma. Nu tā Eiropā runā…”