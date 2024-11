Pieci cilvēki ir miruši pēc tam, kad izdzēra bezmaksas šotus Laosā

"Nana Backpacker Hostel", kurā abas sievietes bija apmetušās informēja "BBC", ka šobrīd tas ir slēgts, jo policija tur veic izmeklēšanu. Hosteļa vadītājs aģentūrai "Associated Press" pastāstīja, ka abas sievietes bija starp vairāk nekā 100 viesiem, kuri no hosteļa saņēma bezmaksas laosiešu degvīna šotus. Pēc tam meitenes devās prom, viņš teica, piebilstot, ka citi viesi nav ziņojuši par veselības problēmām. Pārvaldnieks pauda cerību, ka izmeklēšana "attīrīs" hosteli no sliktās slavas, piebilstot, ka pagaidām bezmaksas šoti netiek pasniegti.