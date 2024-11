Krievija draud atmaksāt, ja ar Rietumu ieročiem šaus dziļi agresorvalsts teritorijā

"Šajās raķešu sistēmās lidojumu uzdevumus būtībā var ievadīt tikai NATO valstu militārpersonas. Ukrainas karavīri to nevar izdarīt. Tāpēc runa nav par to, vai atļaut Ukrainas režīmam uzbrukt Krievijai ar šiem ieročiem vai ne. Runa ir par to, lai pieņemtu lēmumu, vai NATO valstis tieši piedalās militārajā konfliktā vai ne. Ja šāds lēmums tiks pieņemts, tas nozīmēs (..) NATO valstu — ASV un Eiropas valstu — tiešu dalību karā Ukrainā," piebilda diktators.