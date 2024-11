Pie stadiona nošauts viens no Argentīnas futbola huligānu barvežiem

Andrés Pillín Bracamonte líder da ‘Barra Brava del Canalla’, TO do Rosário Central, foi assassinado em Rosário, na Argentina, no último sábado (09).



Bracamonte comandava a Barra Brava há 20 anos e já havia sido baleado 29 vezes.



