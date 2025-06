"Ar asarām acīs teica, ka ļoti grib dzīvot..." - Kaivas stāsts par Jāņa Upleja aiziešanu, un dzīvi pēc vīra zaudējuma

- Tiem, kuri piedzīvo vistuvākā zaudējumu un, iespējams, šis būs aktuāli arī citiem, kuri iet cauri dzīvi satricinošiem pārbaudījumiem - es novēlu pašiem nestāties sev ceļā - ļoti skaidri redzu, ka vainas sajūta par to, ka it kā dzīvojam tālāk mūs tā nospiež, ka apzināti paliekam sērās, paliekam guļam pie zemes, necenšoties piecelties. Tas, patiesībā, ir daļēji sabiedrības uzspiests - cilvēkiem nekad nav labi, kā citi dzīvo savas dzīves - lai ko teiktu, lai ko darītu, būs kritika - par ātru, par vēlu, nepareizi šis un nepareizi tas. Es no visas sirds tiešām novēlu mums spēku turpināt celties kājās pēc katra sēru viļņa. Turpināt censties salikt no jauna sevi un savu dzīvi. Katram tas iemesls var būt cits, taču iemeslu var atrast katrs - darīt to sevis dēļ, darīt to palikušo dēļ, kurus arī varam zaudēt jebkurā brīdī vai darīt to tieši aizgājušā dēļ - jo viņam nebija dota iespēja turpināt šo dzīvi un piepildīt savus sapņus. Taču, ja viņš būtu varējis to darīt, viņš to darītu ar milzīgu atvēzienu un no visas sirds. Mani ļoti iedvesmo tieši tas, cik ļoti no sirds Jānis dzīvoja dzīvi - cik klātesošs un mīlestības pilns viņš bija. Galvenais ir meklēt gaismu, meklēt labo un tiekties uz to.



