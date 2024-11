Pasaule satraukta gaida: šodien vēlēs ASV prezidentu un izvēlei būs bezprecedenta ietekme uz ASV un visu pasauli

Jāpiebilst, ka neatkarīgi no vēlēšanu rezultāta, tas ieies vēsturē. Ja uzvarēs Harisa, viņa paveiks to, kas 2016. gadā neizdevās Hilarijai Klintonei (kas varēja izveidot pirmo vīra-sievas tandēmu Baltajā namā pēc Bila Klintona prezidentūras (1993-2001)), un kļūs par pirmo sievieti ASV prezidenta amatā. Ja uzvarēs Tramps, viņš kļūs par otro prezidentu ASV vēsturē, kuram izdevies atgriezties Baltajā namā pēc zaudējuma iepriekšējās vēlēšanās. Līdz šim tas ir izdevies tikai Groveram Klīvlendam (1837-1908), kurš bija ASV prezidents no 1885. līdz 1889. gadam, kā arī no 1893. līdz 1897. gadam, tādējādi kļūstot par ASV 22. un 24. prezidentu. Trampam ir iespēja kļūt par 45. un 47. prezidentu.