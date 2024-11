Ik pēc 20 gadiem ievēlēto prezidentu nāve, cietumnieks-kandidāts, pāragra sapriecāšanās par uzvaru — 7 savādas epizodes ASV prezidentu vēlēšanās

Kad 1989. gada 20. janvārī Ronalds Reigans atstāja Balto namu, viņš pārtrauca vairāk nekā gadsimtu ilgušo bēdīgo tradīciju, kad ik pēc 20 gadiem — no 1840. līdz 1960. gadam — ievēlētie ASV prezidenti šķiras no dzīvības savā amatā. Vēl vairāk — pats 1980. gadā ievēlētais Reigans knapi izspruka no līdzīga likteņa 1981. gadā, kad viņu mēģināja nošaut vīrietis, kurš šādi centās izpelnīties toreiz pavisam jauniņās aktrises Džodijas Fosteres uzmanību.