Vai atbalsts Palestīnai vienlaikus ir arī atbalsts "Hamas" teroristiem, skaidro Tuvo Austrumu ārpolitikas pētniece

Tas ir ļoti sarežģīts un pašiem palestīniešiem ne pārāk glaimojošs jautājums. No vienas puses, ir pašpārvalde, un šovasar jau 146 valstis ir atzinušas Palestīnas pašnoteikšanās tiesības un Palestīnas valsti (no Eiropas valstīm to atzinušas ir Zviedrija, Kipra, Ungārija, Čehija, Polija, Slovākija, Bulgārija, Spānija, Īrija un Norvēģija - red.). No otras puses, Palestīnas pašpārvaldei ar šo pārvaldi neveicas labi, un palestīniešu sabiedrība pietiekami pamatoti kritizē Palestīnas pašpārvaldi. Tostarp par nespēju sniegt drošības garantijas Izraēlai, kas ļautu pārtraukt okupāciju. Tas, protams, sabiedrību radikalizē. Es nesaku, ka tas ir kaut kas pieņemams, bet tas tā vienkārši ir. Liela sabiedrības daļa kā vienīgo alternatīvu darboties mazspējīgajai Palestīniešu pašpārvaldei redz "Hamas". Tas, protams, degradē starptautiskās sabiedrības uzticību palestīniešu pašnoteikšanās tiesībām. Lai varētu runāt par spēcīgu pārvaldes modeli, ir jābūt leģitīmām vēlēšanām, lai pie varas nāktu partijas, kas ir spējīgas pārstāvēt palestīniešu intereses.