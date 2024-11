Mirušo kompostēšana. Vācieši ievieš pilnīgi jaunu apbedīšanas metodi

"Atgriešanās zemē" metodei nav nepieciešams rakt dziļas bedres vai zārkus. Pietiek izrakt 70 centimetrus dziļu bedri, kurā no transportēšanas zārka pārnes aptuveni 120 kg humusa, kas veidojas kokonā no cilvēka mirstīgajām atliekām. Zemē tiek iejaukti arī īpašās smalcināšanas iekārtās sasmalcināti kauli, jo tie nesadalās. No komposta tiek atlasītas arī protēzes, kuras ieteicams nodot īpašās apglabāšanas vietās. Kompostu joprojām pārklāj ar kapsētas zemes kārtu. Jaunās metodes radītāji apliecina, ka no cilvēka mirstīgajām atliekām izveidotā auglīgā zeme ātri izdala jaunu spēku – piemēram, uz kapa iestādītās puķes izaug.