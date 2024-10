ASV valsts sekretāra vietnieks: Krievija ir zaudējusi simtiem tūkstošus cilvēku, kuri bija vitāli svarīgi valsts nākotnei un ekonomiskajai izaugsmei

Arī šajā procesā 90% preču nāk no Ķīnas. Pievēršot uzmanību samaksas mehānismiem, redzam, ka daļa šīs tirdzniecības samazinās. Mums ir jāstrādā arī ar šīm valstīm, lai tām piedāvātu izvēles iespējas. Vidusāzijas valstis pamatā sasniedz globālos tirgus vai nu caur Krieviju, vai Ķīnu. Ja vien nepanākam vienošanos, kas ļautu tām tirgoties caur Melno jūru un Ukrainu. Mums jādara kaut kas arī šo valstu labā. Neviena no tām nemaz tik ļoti nevēlas vairāk Krievijas, tās meklē alternatīvas. Redzam, ka pēc tam, kad Armēnija pieprasīja, lai Krievija izved savus spēkus no robežpunktiem, caur šīm robežām preču plūsma uz Krieviju strauji saruka. Turpinām darbu, lai sniegtu šīm valstīm alternatīvas, jo tās labprāt izvēlēsies iespēju attālināties no Krievijas.