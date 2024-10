ASV un to sabiedroto dzīvei ir jāpārvēršas "par vienlaidus ārprātīgu murgu, kurā viņi nespēs atšķirt mežonīgu izdomu no dienas reālijām, infernālo ļaunumu no dzīves rutīnas", uzsvēra Medvedevs. "Un nekādu noteikumu attiecībā uz ienaidnieku! Lai saņem visi pilni par kaitējumu Krievijai un pēc iespējas slimāki! Katrs var izdarīt savu artavu!” viņš piebilda.