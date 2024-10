"Tā ir koncentrācijas nometne." Ukraiņu karavīra stāsts, kurš Krievijas gūstā zaudēja spēju runāt un paust emocijas

Divus ar pusi gadus Hulčukam nebija kontakta ar ģimeni. Viņš nesaņēma vēstules no viņiem. Viņš redzēja, ka kādam no viņa kameras biedriem atnesa vēstules, bet tās bija novēlotas un atvērtas.



Vēstule, ko viņš uzrakstīja un nosūtīja mātei no Krievijas cietuma, sievietei tika piegādāta tikai pēc dēla atgriešanās no gūsta.



Ukrainas jūras kājnieka kamerā vairākkārt ieradās komisijas, lai veiktu pārbaudes. Šie cilvēki sevi neidentificēja. "Viņi jautāja, vai viss ir kārtībā. Mēs vienprātīgi atbildējām, ka viss ir labi. Viņi izgāja no kameras, un mūsu diena turpinājās kā parasti."



Gūstā Jurijs Hulčuks zaudēja pāris desmitus kilogramu, kas ir raksturīgi daudziem ukraiņu gūstekņiem.



Saskaņā ar Ukrainas ombuda Dmitrija Lubineca datiem, no Krievijas gūsta atbrīvotie ukraiņi bieži ir smagā stāvoklī. Viņi zaudē vidēji 20-25 kilogramus svara.



Jurijs stāsta, ka viņš sev izvirzīja mērķi - izdzīvot un sagaidīt atbrīvošanu.