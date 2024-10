Polija gatavojas pārstāt uzņemt bēgļus, kas kļuvuši par "hibrīdkara instrumentu"; ko saka Eiropas Komisijā?

Polija, kur maijā notiks prezidenta vēlēšanas, vēlas uz laiku iesaldēt patvēruma piešķiršanu lūdzējiem, pat neskatoties uz to, ka daudzi tiesībsargi šo pasākumu uzskata par tiešu ES pamattiesību hartas pārkāpumu. Taču jūlijā to jau izdarīja Somija - mēģinājumā apturēt migrantu plūsmu, kas pāri robežai pārvietojas no Krievijas.