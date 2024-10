Atklāts, ka Kristofors Kolumbs bija ebrejs...

DNS eksperti secināja, ka Kolumbs nebija jūrnieks no Dženovas, kā iepriekš tika uzskatīts, bet gan nāca no ebreju zīda vērpēju ģimenes Valensijā, Spānijā. Saskaņā ar pētījumu viņš slēpis savu izcelsmi, izliekoties par Romas katoļu kristieti, lai izvairītos no izplatītā antisemītisma un ebreju vajāšanas Spānijā un citās Eiropas valstīs.