Turpmāk Polijā būs grūtāk iebraukt: ieviesīs stingrākus vīzu noteikumus

Polijas Augstākā audita palāta (NIK) šodien publicēja ziņojumu par Ārlietu ministrijas veikto izmeklēšanu un apstiprināja pagājušajā gadā mediju ziņoto, ka Polijas konsulāti Āzijā un Āfrikā pretēji noteikumiem par katru darba vīzu iekasējuši tūkstošiem eiro. Viens no kliedzošākajiem piemēriem bija vīzas desmitiem lauksaimnieku no Indijas, kuri dokumentos bija aprakstīti kā filmu veidotāji no Bolivudas.