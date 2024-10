Putins baidās lidot uz Sočiem; izlaidis pat savu dzimšanas dienu ar slepeno mīļāko

Līdz karam Putins Sočus apmeklēja desmitiem reižu gadā - viņam bija tradīcija kūrortā kopā ar slepeno sievu Alinu Kabajevu nosvinēt savu dzimšanas dienu. "Proekt" ziņo, ka Alina Kabajeva, visticamāk, dzīvoja Sočos no 2014. līdz 2021. gadam. To it kā apstiprina Krievijas Federālā drošības dienesta nopludinātie dokumenti: viņa lidoja uz ārvalstu rezidencēm Sočos, un viņai pašai šajā kūrorta pilsētā piederēja elitāra dzīvesvieta "Ideal House" kompleksā, vēsta portāls "tv3.lt".