Vācu deputāts pelna ar baltkrievu politieslodzīto darbu

Žurnālisti apgalvo, ka uzņēmums ir SIA "Cibuļka-Bel", tulkojumā no baltkrievu valodas "цыбулька" ir sīpols. Viens no īpašniekiem ir Saksijas deputāts Jorgs Dornau. Šo informāciju aprīlī atklāja Vācijas izdevums "Welt am Sonntag". Deputāts bija slēpis savas biznesa saiknes Baltkrievijā, par ko Saksijas parlaments viņu sodīja ar 20 862 eiro.