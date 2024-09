FIB izmeklē aizdomīgus sūtījumus ASV vēlēšanu birojiem

Aizdomīgos sūtījumus saņēma amatpersonas visā ASV teritorijā no Ņujorkas līdz Aļaskai. Izmeklētāji savāca aizdomīgās vēstules, no kurām vairākās tika konstatēta nezināma viela. Nav ziņu, ka kāds cilvēks būtu cietis no šiem sūtījumiem.