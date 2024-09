Zelenskis zina, kā piespiest Putinu uz mieru: liksim Krievijas iedzīvotājiem maksāt augstāku cenu par karu

"Ja Krievijas iedzīvotāji nonāks briesmās, ja viņiem tiks atņemta komfortabla dzīve, ja viņiem būs jādzīvo bez elektroenerģijas kā mūsu cilvēkiem, viņi sapratīs kara cenu un viņi būs neapmierināti. Tad viņi sāks izdarīt spiedienu uz Putinu," intervijā CNN sacīja Zelenskis. Pēc viņa teiktā, Putins nebaidās no citām valstīm un to līderiem, bet baidās no Krievijas tautas sašutuma. Tāpēc Rietumu sabiedrotajiem jāpalīdz Ukrainai kļūt pietiekami stiprai, lai tā varētu liegt Krievijas iedzīvotājiem drošības un komforta sajūtu. Šajā gadījumā Zelenskis solīja, ka Rietumi redzēs: Putins "apsēdīsies un sāks sarunas".