Rumānijā parasts akmens izrādās miljonu eiro vērts dzintara gabals

Pēc sievietes nāves 1991. gadā radiniekam, kas mantoja viņas māju, radās aizdomas, ka durvju atdure varētu būt kas vērtīgs. Uzzinājis, ka tas ir dzintars, viņš pārdeva to Rumānijas valstij, un tālāko vērtējumu deva eksperti no Krakovas Vēstures muzeja Polijā. Pēc viņu atzinuma, šis dzintara gabals ir 38 līdz 70 miljonus gadu vecs, turklāt viens no lielākajiem pasaulē.