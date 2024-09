Čehijā un Polijā pēc lietusgāzēm izcēlušies plūdi...

Polijas dienvidrietumu daļā Opoles reģionā no krastiem izgājusi Bjala Gluholaskas upe. Meteorologi prognozē, ka līdz ar zema spiediena sistēmu, kas virzās no Itālijas ziemeļiem, Čehijas lielākajā daļā gaidāms liels nokrišņu daudzums. Daži eksperti salīdzina nedēļas nogales prognozes ar postošajiem plūdiem šajā reģionā 1997.gadā. Pirms 27 gadiem plūdos gāja bojā vairāk nekā 100 cilvēku, 50 no viņiem Čehijas austrumos, kur applūda lielas teritorijas.