Ķīna pirmo reizi gadu desmitu laikā paaugstinās pensionēšanās vecumu

Valsts augstākā likumdevēja iestāde piektdien apstiprināja priekšlikuma projektu pakāpeniskai pensionēšanās vecuma paaugstināšanai, ziņoja valsts mediji. Ķīnā, kur pensionēšanās vecums ir viens no zemākajiem pasaulē un nav mainījies kopš 1950. gada, šīs izmaiņas sāks ieviest no 2025. gada 1. janvāra. Vīriešiem vecums tiks paaugstināts no 60 līdz 63 gadiem, sievietēm no 55 līdz 58 gadiem (strādājot algotu darbu) un no 50 līdz 55 gadiem (rūpnīcās). Saskaņā ar Ķīnas valsts ziņu aģentūras “Xinhua” publicēto tabulu, 1965. gadā dzimušajiem pensionēšanās tiks atlikta par vienu mēnesi, bet 1984. gadā dzimušajiem pensiju nāksies gaidīt vēl piecus gadus.