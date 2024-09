Lietuva gatavo plānu iedzīvotāju masveida evakuācijai

Lietuvas varas iestādes jūlija beigās sāka izstrādāt plānu iedzīvotāju masveida evakuācijai no visas Republikas teritorijas militāra iebrukuma gadījumam. Bilotaite toreiz šos pasākumus pārrunāja ar Aizsardzības ministrijas, Sakaru ministrijas un Nacionālā krīzes vadības centra pārstāvjiem. "Ar ministrijām tika panākta vienošanās par to pienākumiem un uzdevumiem, gatavojoties iedzīvotāju evakuācijai, un pašlaik no pašvaldībām tiek gaidīti konkrēti dati par iespējām un vajadzībām," vasarā informēja Lietuvas Iekšlietu ministrijas preses dienestā.