Krievijas reģionālajās vēlēšanās pilnībā dominē Putina partija

Gubernatoru vēlēšanas notika 21 no Krievijas reģioniem, un 20 no tiem uzvarēja "Vienotās Krievijas" izvirzītie kandidāti, bet Aizbaikāla novadā, kur valdošā partija savu kandidātu neizvirzīja, uzvarējis Kremļa atbalstītais "neatkarīgais" kandidāts. Kā konstatējusi vēlētāju tiesību aizsardzības organizācija "Golos", nevienā no apgabaliem reālas konkurences nav bijis.

Habarovskas novadā, kur vairākus gadus pie varas atradās nelaiķa Vladimira Žirinovska dibinātā Liberāldemokrātiskā partija (LDPR), arī uzvarējis "Vienotās Krievijas" izvirzītais kandidāts, par kuru balsojis 81% vēlētāju.