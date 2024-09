Peskovs komentējis Putina izteikumus par nākamo ASV prezidentu

Pati Harisa šā gada maijā "The Drew Barrymore Show" skaidroja, ka šādu smiešanās manieri viņa mantojusi no mammas. "Es izaugu kopā ar daudzām sievietēm, kuras smējās no visas sirds," viņa sacīja. Vēl nesen Tramps sev ierastajā džentlmeņa garā Harisas smieklus nodēvēja par "jukuša cilvēka smiekliem". Kaut gan pats Tramps tik gardi nemēdz publiski smieties, viņa paša humors reti kad pārspēj pirmklasnieka jociņu līmeni.