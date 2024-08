Kāpēc frāze “ejam uzspēlēt badmintonu” Honkongā ir kļuvusi par aicinājumu seksam?

Izglītības biroja dokumentos skolotājiem teikts, ka viens no moduļa mērķiem ir palīdzēt skolēniem apgūt veidus, kā tikt galā ar seksuālām fantāzijām un impulsiem, un modulis nav izveidots, lai mudinātu skolēnus sākt satikties vai iesaistīties seksuālās attiecībās. Viena no tēmām ir par to, ka vajag ģērbties atbilstoši, lai izvairītos no vizuālās stimulācijas. Tāpat ir ietverts, ka jaunišiem vajag atteikties no seksa pirms laulības, ja viņi nespēj tikt galā ar tā sekām.