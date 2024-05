Vēstules no Āfrikas: ir nauda, ir alus, bet...

Un šis ir stāsts par vidi, kas valda mums apkārt, bieži vien it kā nemanāmā veidā. Būsim atklāti, Latvijā un vispār rietumu pasaulē pastāv grādīgo dzērienu patēriņa kults. Kaut gan latvieši šajā ziņā ir vieni no pirmrindniekiem, neatpaliek jau arī citi. Amerikāņu filmās taču redzam, ja kāds ienāk kaut uz īsu brīdi ciemos, namatēvs vienmēr gatavs piedāvāt aukstu alu no ledusskapja. Zinātniski reiz izsecināts, ka Džeimss Bonds sen būtu miris nevis no ienaidnieka lodes, bet aknu cirozes.