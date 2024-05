Kiberuzbrukums Helsinkiem; hakeri piekļuvuši vairāk nekā 100 000 cilvēku datiem

No miljoniem failu, kas glabājās uzlauztajā tīklā, lielākajā daļā nebija nekā sensitīva, tomēr "daži no dokumentiem starp šiem failiem ietver konfidenciālu vai sensitīvu personisku informāciju", norādīja Helsinku dome, kā piemērus minot medicīniskās izziņas un slimības lapas.

"Mēs nevaram izslēgt iespēju, ka vainīgais varēja piekļūt to personu datiem, uz kurām attiecas informācijas neizpaušanas ierobežojums," norādīja pilsēta.