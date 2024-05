VIDEO: Sanktpēterburgā upē iegāžas autobuss ar 20 pasažieriem; ir upuri

Kāds aculiecinieks stāstīja “gazeta.ru”, ka garāmgājēji grasījās ielēkt upē no tilta, lai izvilktu pasažierus, taču viņus nācās atrunāt, un vēlāk viņi nolaidās ar virvi. “Mēs ar draugu sēdējām sastrēgumā, pēkšņi dzirdam kaut kur tālumā dārdoņu. Tad ieraudzījām, kā autobuss nones automašīnas un, caursitot apmales, iegāžas ūdenī. Mēs apgriezāmies otrādi, pametām automašīnu uz trotuāra, to pašu izdarīja puiši, kurus nievājoši sauc par migrantiem, bet šie puiši ir varoņi, viņi bez šaubīšanās gribēja mesties no tilta. Es viņus atturēju, jo no tāda augstuma nirt ir bīstami. Kamēr atnesa virvi, uzpeldēja šoferis. Viņš bija šokā, nezināja, ko iesākt. Mēs viņam kliedzām, lai atrauj autobusa jumta lūku, bet viņš nereaģēja. Kad atnesa virvi, trīs puiši norāpās ūdenī, lai viņam palīdzētu. Viņi aizpeldēja un atrāva vaļā lūku. Uzreiz ieraudzīja cilvēku bez samaņas, izvilka un sāka atdzīvināt, taču velti. Otrs uzpeldēja netālu no autobusa, viņš bija pie samaņas, viņu savāca cilvēki kuterī. Pēc tam sāka ierasties glābšanas dienesti,” viņš izteicās, ierosinot apbalvot tos, kuri lēca ledainajā ūdenī, lai glābtu cilvēkus.