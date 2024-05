Rīgā strādājošās "Novaja Gazeta. Eiropa" galvenā redaktora sievai Krievijā piespriež deviņus gadus kolonijā. Viņu apsūdzēja meitas slepkavības mēģinājumā.

Savā pēdējā vārdā Antoņina Martinova neatzina savu vainu noziegumā, to nosaucot par nelaimes gadījumu. Viņa arī paskaidroja, kādēļ 16 gadus slēpās no likumsargiem. "Kad es dzirdēju pirmo zvērināto, es sapratu, ka pazaudēšu savu meitu uz daudziem gadiem, un nespēju ar to samierināties. Es sapratu, ja viņas vislabākie, visdārgākie un vismaigākie gadi paies bez manis. Es rīkojos emociju vadīta, es biju ļoti jauna, nekontrolēju notiekošo, — un mēs aizbēgām."