Lielo iespēju laiks! Vai Moldovai izdodas soļot Eiropas virzienā?

Flenkja ir pārliecināts, ka Guršans darīs visu iespējamo, lai nekas nemainītos, un viņš par to ir gatavs maksāt. Tāpēc arī šo oligarhu un viņa līdzgaitniekus ir jāpārliecina, ka atpakaļceļa nebūs, un, novilcinot samierināšanos ar Moldovas vadību, viņi var visu pazaudēt. Turklāt šos cilvēkus ir arī jāpārliecina par to, ka Moldova un ES partneri spēs viņus pasargāt no Krievijas atriebības. Šie oligarhi ir gudri cilvēki, kas investējuši visur, kur iespējams, viņiem pieder uzņēmumi gan Ukrainā, gan ES. Lai saglabātu savas bagātības, oligarhiem būs jāpanāk ne tikai Krievijas karaspēka izvešana, bet jātiek vaļā arī no Krievijas drošības dienesta (FSB) aģentiem. Holdingam ''Sheriff'' esot sava drošības struktūra, kuras galvenais uzdevums ir aizsargāt savu priekšniecību no FSB, kuram pēc pavēles no augšas varētu labpatikt ar kādu izrēķināties vai konfiscēt kādus oligarhu īpašumus.