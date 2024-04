Afrikāņu karalis atguvis britu nolaupītos dārgumus

Maijā atgūtās relikvijas tiks izstādītas pils muzejā Kumasi, Ašanti reģiona galvaspilsētā, svinot pašreizējā valdnieka Otumfuo Osei Tutu II sudraba jubileju. Artefaktu vidū ir zelta miera pipe un karaliskais zobens – karaliskās valdības simboli, kam saskaņā ar leģendu ir saikne ar valdnieku dvēselēm. Ganas kultūras ministra īpašā padomniece, rakstniece un režisore Nana Oforiatta Ajima iepriekš BBC sacīja, ka objekti ir "daļa no nācijas dvēseles" un ka tie ir "gabali no mūsu atgriešanās". Ganas kultūras ministra padomniece Nana Oforiata Ajima BBC norāda, ka šīs relikvijas ir “daļa no nācijas dvēseles”.