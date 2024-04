Piecus gadus ilgā restaurācija tuvojas beigām: Kā tagad izskatās Parīzes Dievmātes katedrāle?

Katedrāles restaurācija bijis laikietilpīgs un rūpīgs process. Degot dievnama jumtam, tā svina pārsegums bija atstājis melnus, toksiskus nosēdumus uz katedrāles sienām un senajiem vitrāžu logiem, kas bija jānotīra manuāli. Vitrāžas tika izceltas no to rāmjiem un attīrītas ar rokām. Tāpat bija nepieciešams no jauna izveidot jumta konstrukciju. Tas ticis veidots ar autentiskām viduslaiku metodēm. Brusas, spāres, savienojumi un citas jumta daļas tika tēstas ar tam laikam pielīdzināmiem instrumentiem.