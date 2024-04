Nigērijas izmeklētāji atgūst miljoniem eiro, kurus, iespējams, nobēdzinājusi atstādinātā "nabadzības ministre"

Beta Edu, kurai bija jāgādā par trūkumcietējiem, visticamāk, bija sākusi tieši ar sevi, kad atklājās, ka viņa likusi uz privāto kontu pārskaitīt valsts naudu apmēram 589 tūkstošu eiro apmērā. Janvārī viņu atstādināja no amata, un valsts prezidents Bola Tinubu uzdeva veikt izmeklēšanu viņas vadītajā ministrijā. Kopā ar Edu tika atstādināta arī Nacionālās sociālo investīciju programmas pārvaldes (NSIPA) vadītāja Halima Šehu, bet pašas programmas darbība apturēta.