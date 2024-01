Vai "Brexit" bija tā vērts? Lielākā daļa britu nožēlo savu lēmumu izstāties no Eiropas Savienības

2023. gada decembrī 55% Lielbritānijas iedzīvotāju uzskatīja, ka izstāšanās no Eiropas Savienības bija nepareiza izvēle, savukārt 33% uzskatīja, ka tas bija pareizs lēmums. Šajā laika periodā to cilvēku īpatsvars, kuri pauž nožēlu par "Brexit", ir bijis nedaudz lielāks nekā to, kuri to atbalsta. Par pagrieziena punktu kalpoja 2021. gada maijs, kad lielākā daļa aptaujāto sāka nožēlot savu izvēli. To cilvēku īpatsvars, kuri nezina, vai Brexit bija pareizs vai nepareizs lēmums, kopumā ir bijis stabils un parasti svārstījies no 11 līdz 14%.



